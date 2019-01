La defensa assegura que l'acusat dels crims d'Aspa pateix una «patologia crònica no diagnosticada»

L'acusat dels crims d'Aspa pateix una "patologia crònica no diagnosticada i no medicada". Aquest és l'argument que ha esgrimit la defensa de l'autor confés de les morts de dos agents rurals durant el primer dia de judici.L'advocada Montserrat Torres ha explicat que aportarà tres proves pericials mèdiques que demostren els problemes mentals d'Ismael Rodríguez que fa que tingui "crisis i explosions incomprensibles i desmesurades" i que va disparar de manera "irreflexiva" i "inconscient".La fiscalia i les acusacions descarten aquesta teoria, consideren que va actuar amb la intenció de matar i demanen que se'l condemni per assassinat.El judici, que està previst que s'allargui com a mínim tres dies, ha començat aquest dilluns, quan fa exactament dos anys del doble crim. Rodríguez està acusat d'haver matat dos agents rurals, Xavier Ribes, de 43 anys, i David Iglesias, de 39, el 21 de gener del 2017 quan feien un control rutinari de caça al vedat d'Aspa (Segrià).L'assassí confés, veí de Vacarisses (Vallès Occidental) i llavors de 28 anys, els va disparar amb una escopeta, sense llicència, a nom de Miguel Àngel F. S., acusat de cooperador necessari. El judici es fa amb un jurat popular format per set homes i dues dones.La fiscalia qualifica el doble crim d'assassinat i sol·licita que se li imposin 23 anys i 8 mesos de presó per cada assassinat (tenint en compte l'atenuant de confessió) i un any de presó més per tinença il·lícita d'armes.En total, 48 anys i quatre mesos de presó, A més, demana que l'acusat indemnitzi els familiars de les víctimes (dones, fills i pares) amb més d'un milió d'euros en total. Les acusacions particulars que representen les famílies de les víctimes i el cos d'agents rurals, augmenten la petició de pena fins als 51 anys de presó, en afegir un delicte contra la flora i la fauna.

