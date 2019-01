Miki: «A Eurovisió s'hi va a cantar i a mesclar cultures i això només pot portar coses positives»

Miki Nuñez durant la roda de premsa d'Eurovisió. Foto: Anna Mira

El cantant terrassenc Miki representarà Espanya en el festival d’Eurovisió 2019 , que se celebrarà a Tel Aviv (Israel) el pròxim 18 de maig. Després de la sorpresa que es va emportar el cantant en saber que havia estat l'escollit pel públic, Miki, ha assegurat que "cantar "La Venda" a Eurovisió serà una passada". Ho ha dit a la roda de premsa que s'ha fet aquest migdia als estudis de RTVE a Sant Cugat.En relació a la polèmica existent sobre la celebració del festival a Israel, i que també es va fer palesa diumenge a les portes del Parc Audiovisual de Catalunya amb la protesta de membres de col·lectius propalestins, Miki ha dit que "Eurovisió és un festival on s'hi va a cantar i a mesclar cultures, i això només pot portar coses positives".Miki serà el tercer català consecutiu i el dotzè en tota la història que defensarà la candidatura d'Espanya a Eurovisió. Una experiència que segons el terrassenc "unirà les dues coses que més m'agraden: viatjar i fer música". Per Miki, aquesta experiència ha de servir per gaudir i aprendre i ha reconegut que a falta de saber com serà la posada en escena pel festival "com més a prop estigui del públic millor".També ha agraït tot el suport que ha rebut de persones i institucions que han celebrat la fita aconseguida i també tothom que el va votar. "Una de les primeres coses que vaig fer va ser obrir el grup de Whatsapp de Dalton Bang i ja s'estaven mirant bitllets d'avió per acompanyar-me a Tel Aviv, és genial".A l'acte també hi han estat presents l'autor de la cançó, el també vallesà Adrià Salas, integrant del grup La Pegatina; el presentador d'OT Roberto Leal i la responsable de projectes internacionals d'RTVE, Ana María Bordas.En relació a la cançó, el seu compositor ha explicat que la idea era "relatar un creixement personal i l'evolució que les persones experimenten a l'hora de treure's benes que representen prejudicis establerts". Salas també ha dit que d'aquí a Eurovisió la cançó podria tenir alguns canvis. El cantant també ha fet una valoració molt positiva del tema i ha dit que "a tots ens agrada passar-ho bé i gaudir de la música i aquesta cançó està feta per això". Per la seva banda Bordas ha manifestat que "Eurovisió és una gran oportunitat professional i personal" i que ara es posaran a treballar amb els detalls de la posada en escena que es presentarà al maig.

CRÓNICA | Miki representará a España en Eurovisión 2019 con "La venda" https://t.co/LXnYdrCXHP Miki se ha impuesto con un aplastante 34% de los votos mientras que María, la otra gran favorita de la noche, ha quedado en segundo lugar con "Muérdeme". pic.twitter.com/vndsSvMlzw — RTVE (@rtve) 20 de gener de 2019

Miki hi cantarà la cançó "La venda", un tema que beu de la rumba catalana i l’ska, composat per Adrià Salas, membre del grup La Pegatina. La lletra parla sobre el creixement personal, com treure’s els prejudicis del damunt i canviar la societat a través de canviar-se un mateix. Una cançó molt potent i carregada d’energia. Miki va ser el primer a interpretar una cançó en català al programa Operación Triumfo, el trampolí per escollir els representants espanyols a Eurovisió. El terrassenc va cantar Una lluna a l'aigua, un dels èxits de Txarango.

