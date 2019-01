Montserrat crearà una comissió independent per analitzar casos d'abús sexual

El monestir de Montserrat té previst crear una comissió independent de transparència per analitzar qualsevol cas d'abús sexual a menors que afecti la seva comunitat. Així ho han explicat a l'ACN fonts del monestir, que han assegurat que es fa amb l'objectiu de "mantenir la màxima transparència i compromís". La comissió estarà formada per un lletrat del Col·legi d'Advocats de Barcelona, un psicòleg i una persona designada per la Conferència Episcopal Tarraconense, que ja té un equip especialitzat en abusos sexuals a menors. A més, en qualitat de secretari, també hi haurà un monjo de la congregació que, en aquest cas, tindrà veu, però no vot. L'anunci s'ha fet després de la denúncia pública de l'exescolta Miguel Ángel Hurtado, que hauria patit abusos sexuals per part d'un monjo de Montserrat quan tenia 16 anys Els integrants de la comissió, les tres persones independents i el monjo de la congregació, tindran accés al material i a tota la documentació de què disposi el monestir, així com també una adreça de correu per a qui vulgui informar sobre casos d'abús sexual en la màxima confidencialitat.L'objectiu, segons han insistit des del monestir, és actuar "amb la màxima transparència i compromís". Respecte el cas de l'exescolta Miguel Àngel Hurtado, el monestir insisteix en que no van actuar amb cap intenció d'amagar-lo, i diu que no ho van fer públic abans perquè la mateixa víctima així ho havia demanat.Miguel Ángel Hurtado va denunciar que l'abadia havia encobert durant 20 anys els abusos que va patir per part d'un monjo l'any 1998. Qui hauria abusat d'ell és el monjo Andreu Soler, precisament el que va ser fundador del moviment escolta del monestir Els Nois del Servei, del qual va ser responsable durant 40 anys. Soler va morir el 2008, però un any abans el monestir el va homenatjar amb la publicació d'un llibre amb les seves memòries, L'escoltisme i Montserrat que va ser retirat de les llibreries a petició d'Hurtado.

