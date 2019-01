El Barça fitxa un polèmic davanter i l'afició s'abraona contra la directiva

El FC Barcelona ha tancat un reforç més que sorprenent en el mercat d'hivern: el davanter ghanès-alemany Kevin-Prince Boateng, que complirà 32 anys d'aquí un mes i mig, i que és actualment suplent en un modest equip italià: el Sassuolo, perdut en la dotzena posició de la sèrie A.El jugador arriba cedit pel club italià, i ocuparà el lloc que ha deixat lliure el jove del planter Munir El-Hadddi, de 23 anys, traspassat al Sevilla per un milió d'euros, i que no gaudia de la confiança de l'entrenador, Ernesto Valverde. Fins al seu traspàs, també al mercat d'hivern, Munir havia marcat 2 gols en quatre partits com a titular amb el Barça.Boateng (Berlí, 1987), germà de Jêrome Boateng, el defensa del Bayern de Munich a qui Leo Messi va ridiculitzar en la semifinal de la Champions League del 2015, només ha jugat 13 dels 20 partits que ha disputat el seu club a la Serie A italiana, i només ha disputat una mitjana de 75 minuts en aquests 13 partits. Ha estat substituït en 6 d'aquests partits, i ha sortit de la banqueta en altres dos.Tot i jugar en posicions d'atac, només ha foradat la xarxa cinc cops a Itàlia aquest any, quatre a la lliga i una a la copa. De fet, però, Boateng no ha estat mai un killer de l'àrea.Així, la temporada passada, Boateng només va marcar 6 gols en 31 partits amb l'Eintracht de Frankfurt; l'anterior es va haver de conformar amb 10 en 28 partits amb el las Palmas, i del 2013 al 2105 només va marcar en 6 ocasions en 46 partits amb el Schalke 04.Boateng, amb doble nacionalitat ghanesa i alemanya, va arribar a les seleccions inferiors de la Mannschafft, però va preferir jugar amb Ghana en categoria absoluta. Amb la selecció ghanesa ha disputat 15 partits des del 2010.

