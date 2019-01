La ministra de Justícia preveu «normalitat» en el judici a l'1-O i destaca que serà vist per televisió

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha destacat aquest dilluns que preveu que el judici del Tribunal Suprem sobre el referèndum i la declaració de la independència es desenvolupi amb normalitat i que "l'important és que es faciliti la publicitat del judici". Així s'ha expressat a preguntes dels periodistes durant una atenció als mitjans a la Delegació del Govern a Catalunya, on es reuneix aquest dilluns amb la delegada, Teresa Cunillera, i la jutge degana de Barcelona, Mercè Caso.Ha vaticinat que el judici transcorrerà amb normalitat, i que es va a retransmetre i es podrà seguir per les persones interessades "amb plenes garanties".Segons ella, l'important és que es pugui tenir "accés a tot el material del judici, que es pugui seguir, que es pugui veure, que es pugui assistir sobretot amb tranquil·litat i normalitat", i per això el ministeri de l'Interior ho té tot previst, com passa amb els judicis importants, ha ressaltat.Delgado ha afirmat que la "certa inestabilitat social" o "fractura social" a Catalunya "també es viu d'alguna manera" entre els jutges, però ha assegurat que "això no impedeix que la feina es desenvolupi amb tota la dedicació, voluntat i entrega de servei públic". Així ha respost la ministra quan se li ha preguntat si ha tractat amb les autoritats judicials amb qui s'ha reunit aquest dilluns com els jutges estan vivint el clima polític a Catalunya.

