El Sindicat de Llogaters i la PAH ocupen la seu del PSC per exigir la regulació dels preus del lloguer

⚠️Última hora!📜 Acaben de baixar @salvadorilla i Eva Granados a explicar-nos molt amablement que la cosa funciona votant cada 4 anys...😪😴 pic.twitter.com/hLpj73Ieah — Sindicat Llogaters #EnsQuedem (@SindicatLloguer) 21 de enero de 2019

Una trentena de membres del Sindicat de Llogaters i representants de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) han ocupat el vestíbul de la seu del PSC, al número 191 del carrer Pallars de Barcelona, ​​per exigir al govern del PSOE la regulació dels preus del lloguer. La portaveu de la plataforma, Marta Ill, ha assegurat que el que pretén la nova regulació plantejada per l'executiu espanyol és allargar els contractes de lloguer sense incloure una regulació de preus: "Això és irresponsable, perquè els pisos encara augmentaran més de preu". La protesta s'ha fet el dia abans que el Congrés afronti el debat sobre les mesures plantejades pel govern de Pedro Sánchez.La portaveu del Sindicat de Llogaters, al costat dels representants de la PAH, han reclamat al PSOE que compleixi el seu pacte amb Podem per regular els preus. "Aquesta circumstància ja està provocant increments molt abusius, perquè la propietat vol assegurar-se el negoci davant la tímida ampliació dels anys de contracte que planteja el reial decret, provocant fins i tot pujades esglaonades que arriben fins als 1.400 euros per compensar l'ampliació de durada dels contractes", defensen les entitats.Les plataformes, que han conversat amb dirigents del PSC per explicar-los la seva posició, també han afirmat que el govern espanyol vol "tancar en fals" el debat i han retret als socialistes que maniobrin per aconseguir les abstencions de Cs i PP, a més d'altres grups parlamentaris.El Sindicat de Llogaters ha retret als portaveus del PSC, Salvador Illa i Eva Granados, que els hagin instat a solucionar el conflicte votant cada quatre anys. "La seva resposta ha estat molt bàsica. Ens han dit que, a través del nostre vot cada quatre anys, donem legitimitat perquè els representants del govern canviïn aquestes lleis. Ens sembla insultant que ens expliquin com funciona el sistema de representació. I tots sabem que és un sistema absolutament insuficient", ha relatat Ill, que ha anunciat noves concentracions.

