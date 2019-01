Alejandro Fernández marca distàncies amb Vox i critica «la dreta identitària i antiliberal»

El líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, ha marcat distàncies amb Vox un dia després de la convenció ideològica que ha celebrat el PP el cap de setmana passa t. Sense citar les sigles ultres, Fernández ha contraposat el missatge de "centre dreta liberal" del seu partit amb la "dreta identitària i populista" i ha esmentat alguns temes que els separen. Si la dreta populista propugna "proteccionisme econòmic", la dreta liberal defensa "llibertat econòmica"; on el populisme de dretes parla d'"aïllament internacional", el PP parla d'"atlantisme i europeisme".Alejandro Fernández ha fet també una defensa de l'Estat autonòmic, enfront la proposta de Vox d'eliminar el model de les autonomies i establir un Estat unitari preconstitucional. D'aquesta manera, el dirigent popular s'ha tornat a posicionar entre els quadres del PP més reticents a fer concessions a Vox. Fernández també ha destacat el reforçament del lideratge de Pablo Casado i ha assegurat que "el PP està unit com mai".Fernández ha tret rellevància al llenguatge de diversos dirigents durant la convenció, com quan Dolors Montserrat va acusar Pedro Sánchez de "traïdor" , o la crida de Pablo Casado a combatre els "fanàtics racistes" de Catalunya , assegurant que una cosa són "les diferències de fons" i una altra les "expressions que es poden fer en un míting".Fernández ha afirmat que Catalunya "no pot ser governada des de Waterloo" i que la majoria sobiranista al Parlament ha de "trencar el cordó umbilical" amb Carles Puigdemont. Ha demanat que el Parlament elegeixi un nou president i es formi un nou Govern. En aquests moments "no es governa, no es legisla", ha afirmat, per afegir que "el govern de Waterloo ni és legítim ni democràtic".Ha tornat a dir, com ha fet en altres ocasions, que donarien suport a una moció de censura presentada per Inés Arrimadas i Ciutadans. Alejandro Fernández ha afirmat que "el lideratge de Ciutadans després del 21-D no s'ha produït" i ha apel·lat a la líder de l'oposició a construir una alternativa: "Molts catalans esperàvem que la victòria electoral de Ciutadans serveixi per alguna cosa".Sobre el conflicte del taxi, Fernández ha fet una crida a evitar actes de violència: "Les reivindicacions dels taxistes són legítimes, però s'han de fer de manera pacífica". Ha criticat que el Govern català reclami més competències, però que quan hi ha problemes, es volen treure la responsabilitat de sobre. Ha demanat que tant la Generalitat -que té la competència de regular el sector- com l'Ajuntament de Barcelona es posin d'acord.

