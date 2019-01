Barcelona i La Caixa destinaran un milió d'euros a subvencionar projectes de ciència

Ada Colau i Jaume Giró signant l'acord Foto: Laura Estrada

Ada Colau i Jaume Giró després de signar l'acord Foto: Ajuntament de Barcelona

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el director general de la Fundació La Caixa, Jaume Giró, han signat aquest matí una aliança per potenciar el Pla Barcelona Ciència, que busca convertir la ciutat en capital europea de Recerca i Desenvolupament (R+D) i que contempla, per primera vegada, l’obertura d’una convocatòria d’ajuts directes a projectes de ciència. la convocatòria estarà dotada amb un milió d'euros.Aquest acord subscriu dues grans línies d’actuació, ha explicat l’alcaldessa. Per una banda, la creació del programa Barcelona-La Caixa Living Lab (un laboratori d’investigació i participació ciutadana), i la convocatòria municipal de subvencions a projectes de recerca per un milió d’euros, aportats entre el consistori i la Fundació La Caixa.Aquesta col·laboració publico-privada, emmarcada en el Pla Barcelona Ciència , té per objectiu “impulsar la recerca i la innovació d’excel·lència existent, ampliar-la i reforçar-la amb noves línies d’actuació així com amb la participació ciutadana per tal de convertir la ciutat en un referent europeu en R+D”, ha afirmat Colau.A més, la Fundació La Caixa invertirà un milió d’euros al llarg de tres anys (fins al 2021) en la promoció d’activitats que afavoreixin la participació de la comunitat científica, la societat civil i la ciutadania en iniciatives de recerca i innovació que siguin punteres i que millorin la qualitat de vida de les persones.Les subvencions, que es publicaran al març, aniran a projectes de recerca de solucions innovadores en els àmbits de l’envelliment i la qualitat de vida, així com de la mobilitat, el respecte i la protecció del medi ambient. El que es pretén, alhora, és incorporar la transformació tecnològica en l’atenció a la ciutadania, afavorir propostes col·laboratives i crear una major cooperació entre entitats de recerca, empreses i les associacions ciutadanes.L’Ajuntament de Barcelona organitzarà aquesta primera convocatòria de subvencions, fins a un milió d’euros en total, en què la Fundació La Caixa farà una aportació de 400.000 euros que es distribuiran entre el 2019 i el 2020.La nova plataforma d’innovació ciutadana, el programa Barcelona-Living Lab, té com a missió convertir-se en el punt de trobada entre totes les parts: fer un recull de l’opinió ciutadana sobre la ciència i traslladar-los als científics i investigadors. Les activitats es duran a terme al CosmoCaixa, al Centre d’Innovació Urbana Ca l’Alier i a la Fabra i Coats. A aquesta nova plataforma, la Fundació La Caixa hi destinarà 600.000 euros al llarg de tres anys.“Aquest dilluns signem un compromís com a ciutat amb la ciència, però volem anar més enllà”, ha defensat Colau. És la primera vegada que Barcelona obrirà una convocatòria d’ajudes enfocades a la recerca, desenvolupament i innovació, una iniciativa que l’alcaldessa confia que “marcarà un abans i un després”. En aquesta línia, el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha afegit que “no hi haurà cap govern que pugui plantejar-se no tenir un pla de recerca per a Barcelona”, i que es tracta d’una política de futur.L’alcaldessa també ha remarcat que en ciència “el consistori vol ser un actor principal”, que es tracta d’una aposta per “plantar cara als reptes globals que se’ns plantegen, com l’envelliment i la qualitat de l’aire” i que per recolzar la recerca requereix “voluntat democratitzadora”. “La ciència no pot quedar només en mans d’empreses, sinó que ha de ser una aposta de l’administració pública i del teixit universitari i social per tal de materialitzar-se”, ha reivindicat.Pisarello ha afegit que “Espanya està a la cua en R+D” i que apostar per la ciència “és apostar per la llibertat i la democràcia”. Per aquest motiu, Pisarello ha defensat que Barcelona busca convertir-se en una ciutat referent en recerca i desenvolupament i ha celebrat que sigui l’única ciutat de tot l’estat espanyol que impulsa una iniciativa similar.El director general de la Fundació La Caixa, Jaume Giró, ha reivindicat que la cultura barcelonina “té uns alts nivells de curiositat, mentalitat oberta i obertura al diàleg que són ideals per al creixement científic”. Giró ha apuntat que La Caixa té per tradició emprendre iniciatives socials i de suport a la ciència, i que el seu propòsit és estar a primera línia de suport de la recerca en els anys vinents. “Hem fet de la ciència una prioritat estratègica”, ha celebrat.La presidenta en funcions del Consell Assessor Científic de Barcelona, Vera Sacristán, ha manifestat que la recerca i el coneixement són “el motor del progrés de la humanitat”, i que aquest acord entre La Caixa i l’Ajuntament és “motiu d’esperança”. Ha confiat en què l’acord sigui durador, que no depengui dels colors dels governs del futur ni de l’economia, i que és una inversió a mitjà i llarg termini que confia que es consolidarà.

