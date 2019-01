Colau titlla d'«irresponsable» l'actitud de Calvet en la crisi del taxi i exigeix «sentit comú»

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha acusat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, de ser responsable de la situació del taxi. Colau ha parlat d’una “actitud irresponsable” per part de Calvet, i l’ha emplaçat a buscar solucions.“Hi ha una taula de diàleg oberta i cal una resposta de regulació”, ha defensat. Colau ha recordat que l’Ajuntament de Barcelona va ser el primer a interpel·lar l’Estat a l’hora de regular les VTC, i que va ser l’Estat qui, posteriorment, va fer un decret que derivava la competència a la Generalitat. “No depèn de l’Ajuntament solucionar aquesta situació, sinó del conseller”, i ha afegit que el govern municipal ha mostrat, des del primer moment, la seva voluntat per ajudar a resoldre el conflicte entre el sector del taxi i les VTC.“Calvet va fer una proposta que sabia que seria polèmica i incendiaria el sector”, el que ha considerat una actitud “irresponsable”. En qualsevol cas, Colau confia en què la taula de diàleg serveixi per trobar un acord i perquè el conseller faci una proposta “amb sentit comú”.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha reclamat al sector de taxis i VTC un diàleg "sense xantatges, sense manifestacions, sense ocupacions de la via pública i sense violència". En una compareixença després de mantenir reunions amb el sector VTC, amb agents socioeconòmics i del transport, Calvet ha constatat que "hi ha posicions molt allunyades, fins i tot irreconciliables" entre els taxistes i els responsables d'empreses com Uber i Cabify.El conseller s'ha compromès a seguir les reunions amb uns i altres i ha admès que això podria comportar allargar el calendari per a l'aprovació del decret que ha de regular el sector. Calvet ha exigit a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que "assumeixi les seves responsabilitats i no s'amagui darrere de la Generalitat" a l'hora de definir amb un reglament els temps de precontractació que considerin necessari, partint dels 15 minuts mínims que proposa el Govern.Els taxistes demanaven que les VTC fossin contractades amb 24 hores d’antel·lació, i l’altre extrem, que és el que va plantejar divendres el conseller, és el dels 15 minuts. “Entre 15 minuts i 24 hores és evident que es pot trobar un punt intermig més sensat”, ha sentenciat Colau.Al seu torn, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha defensat aquest dilluns que les reivindicacions dels taxistes són "legítimes". Tanmateix, el dirigent socialista ha demanat que siguin compatibles amb el dret a la mobilitat dels ciutadans.En roda de premsa a la seu del PSC, Illa ha afirmat que "la línia vermella" de les mobilitzacions dels taxistes ha de ser el respecte a la mobilitat i a tots els ciutadans. També ha reclamat al Govern que abordi aquesta qüestió i reguli els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) "de la forma més eficaç i ràpida possible".

