​El TC admet a tràmit el recurs de Puigdemont contra la seva suspensió

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha decidit aquest dilluns admetre a tràmit un recurs de l'expresident de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, contra la resolució del propi TC que el suspenia dels seus càrrecs públics després d'haver estat processat per rebel·lió. La decisió l'ha pres l'alt tribunal per unanimitat.La decisió recorreguda per Puigdemont la va dictar el jutge instructor de la causa de l'1-O, Pablo Llarena, el mateix dia que va tancar la instrucció, el passat 9 de juliol. Llarena es basava en l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que resa que, un cop decretada presó provisional "per delicte comès per persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels", la persona processada quedarà "automàticament suspesa" en els càrrecs públics que ostenti.A la vegada que admetia el recurs de Puigdemont, el TC ha denegat la seva petició de suspendre la resolució que l'inhabilitava per a a exercir càrrec públics. El TC argumenta que no hi ha una "urgència excepcional" que justifiqui aquesta mesura cautelar.

