Es vessen litres d'oli a l'AP-7 per un accident

Accident de @transit d'aquesta nit a l'AP-7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant amb una furgoneta i un camió implicats. La càrrega del remolc de la furgoneta, que transportava ampolles d'oli, s'ha escampat per la via i ha calgut netejar-la. Hem treballat 5 dot. #bomberscat pic.twitter.com/hCPHABFdok — Bombers (@bomberscat) 21 de enero de 2019

Dos homes han resultat ferits menys greus en un accident entre un camió i una furgoneta a l'AP-7 a l'alçada de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), al quilòmetre 286 en sentit Barcelona. Els fets han passat aquesta nit, cap a les 23 h, quan una furgoneta amb remolc va topar amb un camió, provocant que les garrafes d'oli que transportava el primer vehicle quedessin escampades per la via. Dues persones que viatjaven en la furgoneta van ser traslladades a l'hospital lleuger de Cambrils.Arran de l'accident, cinc dotacions dels Bombers han treballat per netejar la via i per retirar la càrrega que hi havia. Fins al lloc també s'hi han desplaçat patrulles dels Mossos i unitats del SEM.Aquest matí encara continuava afectat aquest tram de la via a causa de l'accident i el vessament d'oli que ha provocat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)