ERC avisa que la justícia espanyola «trontolla quan encara no ha començat el judici»

"El Tribunal Constitucional i la justícia espanyola trontolla quan encara no ha començat el judici". Ho ha assegurat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, en roda de premsa aquest dilluns, fent referència als "problemes" que tenen els òrgans judicials per "argumentar" la presó preventiva que durant mesos ha acompanyat els presos polítics, així com les acusacions que racauen sobre ells.Vilalta s'ha referit, precisament, al recurs d'empara que ha interposat Oriol Junqueras al TC, sobre el qual encara no hi ha hagut resposta per part d'aquest tribunal, en el qual es compara la situació del líder d'ERC amb el del diputat kurd Selahattin Demirtas, que va estar quatre anys empresonat irregularment, segons va denunciar el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. El Constitucional ha ajornat ara la decisió al respecte, en el cas concret de Junqueras.Segons Vilalta, el Constitucional "està dividit i té fissures perquè no sap argumentar el manteniment de Junqueras a la presó", sobretot quan "no hi ha causa". "Simplement, el que hi ha és una tergiversació, una manipulació sense causa", ha declarat.Això passa també amb el fet d'acusar de rebel·lió, ha remarcat, "ja que no hi ha hagut violència", o amb la malversació, "sense proves ni que s'hagi produït". La portaveu d'ERC ha assegurat que les acusacions s'aniran "desfent com un castell de cartes", i per aquest motiu s'afrontarà el judici de forma política, tècnica i jurídica, però sempre "denunciant i posant contra les cordes la justícia espanyola i el Tribunal Constitucional"."Des d'ERC seguirem pressionant i seguirem posant contra les cordes la justícia espanyola", ha declarat Vilalta. I en aquest punt, l'estat espanyol és qui haurà de decidir si "continua sent com Turquia o vol alinear-se amb els drets humans" que representa Estrasburg i la seva jurisprudència. "Nosaltres ho tenim clar, sempre al costat dels drets humans i fonamentals", ha declarat.Pel que fa a la possibilitat que els presos polítics participin a la comissió del 155, Vilalta ha explicat que "no hi ha cap novetat perquè puguin comparèixer", malgrat que està prevista per aquest dimarts.Sobre el conflicte del Taxi, Vilalta ha remarcat que és un "repte global, nou i a la vegada complex". I per això, ha assegurat que allò més important és la "responsabilitat" comuna que hi ha d'haver entre els actors implicats. D'entrada, ha dit, s'han d'escoltar totes les parts i "garantir els seus drets", però la complexitat de la situació obliga a mirar més enllà i "posar-hi tots els esforços"."El Departament de Territori hi està treballant molt i, d'alguna manera, es trobarà una fórmula equilibrada que pugui respectar els interessos de totes les parts", ha afirmat. No obstant això, serà molt important la "responsabilitat i la coordinació de totes les institucions que hi tenen alguna cosa a dir", i aquestes són el Govern, però també l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat Metropolitana del Transport.Esquerra emplaçarà, doncs, a fer "totes les reunions que facin falta" per poder aproximar la regulació necessària i desbloquejar el repte: "Donem suport a tots els treballadors del taxi, en tant que és una opció de servei públic. Però fins i tot ells mateixos saben que això s'ha de regular. Per tant, cal que ens adaptem als nous temps".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)