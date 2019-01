Torra, «disposat» a reunir-se amb els taxistes per abordar el conflicte amb les VTC

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit aquest dilluns amb Carles Puigdemont i el grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat) a Brussel·les. Les qüestions urgents, com el conflicte obert entre els taxistes i les VTC , han estat a l'ordre del dia. Torra, ha dit, està "disposat" a reunir-se personalment "quan sigui oportú i necessari" amb el col·lectiu dels taxis per trobar una sortida al conflicte amb les VTC.Des de Brussel·les, el president ha dit que "confia" que la reunió que mantindrà el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, dimarts sigui "decisiva" i ha apel·lat a la "responsabilitat". "En les vagues de funcionaris sempre hem pogut resoldre-ho parlant i sobre aquests principis hem de construir una solució", ha afegit el president, que ha citat com a precedent les negociacions amb els metges i els funcionaris.Segons Torra, la proposta plantejada fins ara per Calvet, que preveu que els vehicles amb llicència VTC s'hagin de reservar amb un mínim de 15 minuts d'antelació, té el "suport" del Govern. Amb tot, ha insistit que el Govern anirà a la reunió "amb la intenció de resoldre les posicions que en aquests moments estan enfrontades". Per altra banda, ha assegurat que durant tot el cap de setmana ha estat informat "al minut" del que passava a Catalunya per part de Calvet i del conseller de l'Interior, Miquel Buch.El discurs de Pablo Casado i les amenaces d'un nou 155 han ocupat part de l'anàlisi que ha fet el grup parlamentari durant diumenge i dilluns. El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va indicar aquest diumenge que és un "disbarat enorme" que la política espanyola reivindiqui "amb lleugeresa" que es torni a aplicar el 155. "Que deixin en pau Catalunya, que ens deixin en pau a les nostres llibertats i drets, que no juguin amb un artefacte que ens fa fet mol mal. Prou!", va exigir.D'altra banda, el portaveu adjunt de JxCat va reclamar que els exmembres del Govern empresonats que estan citats a declarar a la comissió del 155 puguin fer-ho "de manera telemàtica o presencial" i ha apuntat que si el Suprem no els ho permet serà una "nova estafa a la democràcia". "Els deixaran complir amb una obligació que tenen com a citats en aquesta comissió? Els permetran exercir un dret que tenen com a ciutadans per explicar-se?", es va preguntar Pujol, que va indicar que "seria escandalós" que no compareguessin. En aquest sentit, va assegurar, espera que la justícia espanyola tracti el Parlament com una institució "amb tots els seus drets".

