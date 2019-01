Josep Oliu: «El dinamisme de l'economia catalana és inferior al que pertocaria»

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assegurat que "el dinamisme de l’activitat econòmica catalana és inferior del que li pertocaria", i ho ha atribuït a la "incertesa institucional" derivada de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Oliu, fidel a la seva cita anual amb Sabadell, aquest dilluns ha fet una repassada el 2018 i a les perspectives de 2019, a la Cambra de Comerç de Sabadell.Oliu ha afirmat qu,e si "es treballés en la cerca" per beneficiar l'economia, en comptes de "desviar l'atenció amb d'altres temes, la situació canviaria". Ha definit l'actualitat catalana com a "sorprenentment anòmala", a la vegada que, per altra banda, l'economia "s'ha normalitzat", segons ha assenyalat. Oliu ha augurat que un escenari de "tranquil·litat institucional i col·laboració entre estaments" seria millor.D'altra banda, ha valorat la proposta de pressupostos del govern de Pedro Sánchez i, tot i que ha reconegut que aquests "fan front a la despesa social", al seu parer "cal afrontar els dèficits estructurals", perquè això és el que "debilita el progrés". Ha recordat que el deute públic espanyol és alt, malgrat que està en la bona línia per reduir-lo, segons ha assenyalat.En aquest sentit, ha reclamat "més consens social i adequar" el mercat laboral i de pensions. Tanmateix, ha dit, sobre aquestes últimes, que és "una problemàtica que afecta tothom per igual". "És un tema demogràfic", ha rematat, i ha reclamat que es tracti "fora de pressions polítiques i socials".El banquer ha augurat que el creixement econòmic, a nivell estatal, seguirà per sobre de la mitjana europea, encara que per sota del del 2018. També ha explicat que la situació financera de les llars ha millorat, i ara es troben en "una situació més sòlida que ara fa cinc anys", segons ha resumit.El president del Banc Sabadell també ha negat que hi hagi qualsevol "bombolla immobiliària". Per contra, ha assegurat que el sector està en un "cicle expansiu", i fins i tot ha apuntat que hi ha localitats amb dèficit d'obra nova.Oliu ha considerat "impossible" que la rendibilitat dels bancs torni a nivells de fa una dècada, pels "requeriments de capital i la legislació" i ha considerat com a prou positiu una rendibilitat del 10%.Sobre el Brexit, no ha volgut fer cap pronòstic "d'aquest serial", però ha advocat per un "acord". En l'àmbit internacional, també ha afirmat que les imminents pujades dels tipus d'interès alteraran la tendència dels últims anys, en què han estat fins i tot en valors negatius.

