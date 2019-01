VÍDEO Els Mossos carreguen contra els taxistes per evitar que arribin al Parlament

Los taxistas intentan romper el cordón de los Mossos y se viven los primeros momentos de tensión. La policía catalana interviene para blindar el Parlament. @noticias_cuatro @informativost5 pic.twitter.com/48HJje2tdu — Alba Martinez (@alba_shs) 21 de gener de 2019

Els Mossos d'Esquadra han evitat aquest dilluns que els taxistes entrin al Parc de la Ciutadella per dirigir-se al Parlament. S'han viscut moments de tensió quan alguns conductors han intentat traspassar una de les entrades del parc, la que està situada a prop de l'Estació de França. Agents antiavalots ho han impedit tirant-los enrere. Alguns taxistes es queixen de cops de porra.L'acció dels agents de la policia catalana es pot veure en aquest vídeo que ha compartit la periodista de Mediaset Alba Martinez a la xarxa.En veure que no podien accedir a la cambra, els manifestants, que són centenars, han decidit anar cap a la Ronda Litoral per tallar-la . La concentració ha començat al Departament d'Economia per després baixar per la Via Laietana cap al Parlament.

