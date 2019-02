Andreu Van den Eynde, el revolucionari que porta el «thrash metal» al Suprem

Arrufa les celles i contesta. I, normalment, ho fa de manera contundent, directa i, si s'escau, fins i tot políticament incorrecta. No perd de vista que el cas és essencialment polític, i que el seu paper al judici de l'1 d'octubre és un dels més importants. Andreu Van den Eynde, (París, 1975), advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, sap perfectament allò que es juguen els seus clients al Tribunal Suprem. I, amb moltes ganes de guanyar, s'ha preparat per tenir un paper implacable al judici.D'entrada, Van den Eynde és el primer que parla i, per tant, el primer que marca la tendència de les defenses, que discorren amb coherència però diferents fils argumentals. També és l'advocat d'un dels dirigents -Junqueras- que la Fiscalia i les acusacions consideren el màxim responsable del conjunt de fets delictius. Després de l'exili de Carles Puigdemont, el concepte d'alçament violent contra l'Estat va recaure directament sobre el líder republicà. Però qui és i d'on ha sortit l'advocat que el defensa?Van den Eynde va entrar al front judicial amb la defensa de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li va obrir una primera investigació. De la mà d'ERC, però, va assumir d'inici la defensa del vicepresident Oriol Junqueras, i dels consellers Carles Mundó, Dolors Bassa, Raül Romeva, i de la secretària primera de la mesa del Parlament, Anna Simó. El gruix de la causa i les peculiaritats de cada cas, però, el van obligar posteriorment a derivar la representació de la majoria dels acusats a altres professionals penalistes. A les seves mans va recaure la de Romeva i Junqueras.La trajectòria de Van den Eynde està eminentment marcada per la del seu pare, Artur Van den Eynde. Conegut com Aníbal Ramos, va ser un activista que es va atrevir a desafiar les ramificacions del franquisme. Des de la Universitat de Barcelona (Ub) va crear el Sindicat Democràtic d'Estudiants, un ariet que desafiava el sindicalisme únic i vertical falangista. I posteriorment va ser creador del Partit Obrer Revolucionari (POR), del qual la mare d'Andreu Van den Eynde també va ser militant. Tal com l'advocat explica a, la ideologia i història dels seus pares van marcar, també, la seva forma de fer.El primer exemple d'això és que l'advocat nasqués a París i no a Barcelona. La família de Van den Eynde es va haver d'exiliar a França per fugir de la persecució política, després que el seu pare fos perseguit per la policia per trotskista. I quan va tornar a Catalunya, anys després, els actes i les manifestacions polítiques van marcar l'agenda de la seva infància."Jo vaig néixer en un ambient d'avantguarda del moviment revolucionari", assegura. I precisa: "El meu pare anava a totes les manifestacions, i jo també hi anava des de que era petit, clar". A més, l'esperit crític de la família el va portar a voler ser penalista. "Sempre m'han dit que quan tenia deu anys ja volia ser penalista, m'agradava molt Perry Mason, i en realitat suposo que era perquè ser advocat és una mescla entre una professió en què es lluita, que et pot permetre entrar en contacte amb la defensa de la gent, i que alhora té aquesta part d'ego, de teatre", relata.Per això, quan ERC li va encarregar la defensa -després de tenir un primer contacte amb el partit dissenyant l'estructura de prevenció de riscos penals- va visualitzar l'oportunitat de poder discutir sobre un dels casos més complicats de la seva carrera. "No puc evitar pensar que en la nostra professió hi ha judicis molt més importants, però aquest potser és el més històric", assegura. I precisa: "Quan defenses una família a qui han matat el fill, són circumstàncies molt injustes, i no puc evitar pensar que aquests també són judicis molt importants".Van den Eynde té una ment privilegiada, i ell ho admet com un avantatge, però també un inconvenient. Això fa que lluny del seu paper formal d'advocat, algunes de les seves aficions arribin a cridar molt l'atenció. Més enllà de penalista, l'advocat també és un especialista en ciberdelictes, professor en bona part de les especialitzacions que es realitzen i programes que es puguin trobar. "D'això no n'hi ha gaires especialistes, i és una forma de posicionar-me i visibilitzar-me en el mercat, ja que ser expert en alguna cosa sempre et dona un plus", assegura. I bromeja amb aquest fet: "Sóc bastant friki de les noves tecnologies".Ser i exercir de pare d'un nen de cinc anys i d'un altre de vuit és una altra de les seves prioritats: "Sempre he preservat molt els espais d'oci, les vacances i l'espai a casa, i malgrat que ara no ho puc fer tant com abans, estic segur que els meus esforços per fer-ho han estat molt més importants". Van den Eynde reconeix que el judici l'ha absorbit i que les famílies "estan patint molt", però malgrat el "trasbals" que suposa, deixa molt clar que per la seva família "faria el que fos".I conjuntament amb la família, Van den Eynde destaca els viatges com una passió. "Sempre he preservat els espais d'oci i les vacances, i durant tota la vida he viatjat molt", admet. De fet, explica que el recurs per la llibertat de Junqueras el va fer des de Tailàndia, i que durant la seva vida ha estat "a tot arreu". "Jo soc molt de sud-est asiàtic, també bastant dels Estats Units i de les illes, i em vaig casar a les Seychelles amb una jutge negra i el dia de la dona treballadora", explica.Però aquest no és el seu darrer cop amagat. L'advocat de Junqueras i Romeva detalla el gust per la música i, concretament, pel thrash metal. Van den Eynde toca la guitarra elèctrica en una banda de meta argentina que versiona cançons de l'underground metal llatí. És en aquests pocs moments, sortint dels jutjats i traient-se l'americana, que l'advocat deixa de ser-ho per anar molt més enllà. Però els girs de guió també formen part de la seva estratègia, i potser el thrash metal entra a marcar el sentit de la defensa al Suprem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor