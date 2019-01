Torrent, sobre investir Puigdemont a distància: «Si no hi ha efectivitat, de què serveix?»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha tornat a apel·lar a "l'efectivitat" de cara a una investidura a distància per a Carles Puigdemont, com vol JxCat . Després que divendres comencés a treballar la ponència per reformar el reglament de la cambra, Torrent ha reclamat que "el president pugui assumir el càrrec, nomenar consellers i governar". "Quan es donin les circumstàncies objectivament serem al capdavant de qualsevol investidura, però s'han de donar aquestes circumstàncies, aquesta efectivitat; perquè si no, de què serveix?", s'ha preguntat a Aquí, amb Josep Cuní , a la Cadena SER.Després de la moció de l'assemblea d'Extremadura per tornar a aplicar al 155 a Catalunya i en una "dretanització del PP", Torrent ha preguntat als ciutadans espanyols: "A què estan disposats a renunciar, què estan disposats a posar en risc només per evitar que votem?"

