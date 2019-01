La protesta dels taxistes es trasllada al Parlament

Milers de taxistes enfilen la Rambla de Catalunya i s'aturen a les portes de la conselleria d'Economia. S'escolten crits de "guerra, guerra" https://t.co/p8B36AQmNw pic.twitter.com/CEtGfoJeCs — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2019

EN DIRECTE La concentració dels taxistes, a peu i amb armilles grogues, es desplaça ara pel Passeig de Gràcia de #Barcelona https://t.co/p8B36AQmNw pic.twitter.com/MYpG1MNnyQ — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2019

Els Mossos blinden el Parlament. Han tancat els accessos al parc de la Ciutadella per evitar que els taxistes avancin; ho explica @andreumerino https://t.co/fcNGKReJL4 pic.twitter.com/g5raNXKNG6 — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2019

La batalla del sector del taxi continua. Els taxistes, en el quart dia de vaga indefinida, han decidit sortir dels vehicles, equipar-se amb armilles grogues i manifestar-se al centre de Barcelona. La manifestació ha començat a la Plaça Catalunya, on estaven convocats els treballadors del sector per a una assemblea. Primer s'ha desplaçat fins a la conselleria d'Economia i després han enfilat Passeig de Gràcia direcció al Parlament. A tocar de l'edifici de la cambra catalana han topat amb els Mossos, que els hi han impedit l'accés.Equipats amb armilles grogues, més d'un miler de treballadors del sector han entonat consignes com "guerra, guerra, guerra" o "ni un paso atrás". A les 10 en punt del matí, la concentració s'ha començat a desplaçar per Passeig de Gràcia. "Els polítics són al Parlament, i allà és on hem d'anar nosaltres si volem aconseguir alguna cosa", expliquen des del Comitè de Vaga.Camí al Parlament, els taxistes han fet una assentada a Via Laietana. Ells mateixos han anat tallant el trànsit cantonada a cantonada. Al llarg del trajecte han anat fent crides en contra del Govern, al que han acusat d'anar en contra de "la classe treballadora" i d'estar a favor de "les multinacionals" i han demanat a la ciutadania que s'uneixi "a la protesta".Els Mossos, que han desplegat diverses dotacions de la BRIMO, han optat per blindar els accessos al parc de la Ciutadella per evitar que els taxistes arribin a les portes del Parlament.La policia catalana ha impedit als taxistes accedir al parc amb un ampli desplegament dels antidisturbis.Els conductors de VTC ocupen quatre carrils de l'avinguda Diagonal entre la plaça Francesc Macià i la plaça Pius XII. De moment, mantenen oberts alguns carrils al trànsit per facilitar la mobilitat. Protesten contra les agressions que han patit i també contra les limitacions que vol posar el Govern als vehicles amb conductor. Les aplicacions funcionen però informen que no tenen vehicles disponibles.Els conductors concentrats a la Diagonal asseguren que és una aturada indefinida, com a mínim fins a conèixer el resultat de la reunió del Govern amb la patronal de VTC.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, es reuneix aquest dilluns amb agents econòmics i del sector del transport per assegurar la mobilitat mentre duri la vaga indefinida de taxistes.Armand Baquero, conductor de grupo Vector, que treballa per Cabify, ha criticat que en les negociacions no s'hagi donat veu als conductors de VTC. "La Generalitat ha convocat els sindicats, una mica més tard a la nostra patronal, i fins ara estan prescindint de la veu dels conductors", que són els que considera que pateixen una "violència salvatge". "Com a treballadors tenim dret a ser escoltats", ha criticat.Pel que fa a la reunió que s'està duent a terme, Baquero apunta que els conductors de les VTC se senten "enganyats" perquè pensen que "ja tenen decidit el resultat de la reunió", que ha qualificat com una "presa de pèl". Pel que fa als vehicles que ocupen quatre carrils de la Diagonal, ha dit que ho faran de manera indefinida "per demostrar la força dels VTC" i a l'espera del resultat de la reunió, però que deixen carrils oberts a la circulació "per no aturar la vida de la ciutat".

