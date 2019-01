Toni Cantó vol ser el candidat de Cs a la Generalitat valenciana

Toni Cantó ha anunciat aquest diumenge a València que es presentarà a les primàries de Ciutadans per a encapçalar el partit en les eleccions de maig a la Generalitat, segons publica el Diari la Veu. L'actor i polític ha defensat que vol encapçalar la formació taronja per a impulsar la "tercera via centrada", perquè, al seu parer, els valencians "no hem de triar entre la corrupció i la mala gestió del PP i el pancatalanisme del PSC valencià –nomenclatrua amb què Cantó qualifica el PSPV– i Compromís".Toni Cantó ha participat en l'acte que ha organitzat aquest diumenge a la plaça del Patriarca la plataforma España Ciutadana.L'expolític d'Unión Progreso y Democracia ha començat la seva intervenció acusant els "feixistes" que aquest dissabte "van fer escarni als companys de Vic". Així, el discurs s'ha basat a explicar el que al seu parer representa Ciutadans, una "tercera via centrada" que aplicaran quan "desnonem amb els nostres vots el tripartit" de la Generalitat.Les claus que ha defensat Cantó són els mateixos arguments que fa anys que explota el PPCV, com ara la suposada imposició del valencià, l'amenaça d'un pancatalanisme "exportat" i un desconeixement de les polítiques econòmiques per a generar ocupació. El candidat a les primàries de Cs per a la Generalitat ha defensat governar per al present, ja que ha refusat conèixer el passat "i que ens obliguen a triar entre una trinxera i una altra".Per altra banda, Toni Cantó ha retret que el síndic del PSPV a les Corts, Manuel Mata, va declarar Cantó i Albert Rivera persones non grates per no donar suport a la reforma de l'Estat perquè es millorés el finançament, una llei que, segons Cantó era "un engany, plena de trampes" i que "no treballava per al finançament". "Com no seguim el que diu el PP i el PSOE ens declaren persones non grates", ha afirmat Cantó.Tot i això, l'ombra del pancatalanisme i la llengua ha sobrevolat tota la intervenció del candidat. "No permetrem que el pancatalanisme ocorri ací", ha dit mentre ha acusat el Botànic de permetre que en alguns centres "només s'estudia en valencià" i "donen subvencions a institucions pancatalanistes"."Els valencians no hem de triar entre la corrupció i la mala gestió de l PP i el pancatalanisme del PSC valencià i Compromis", ha emfatitzat Cantó qui ha anunciat que Cs representa la "tercera via centrada", una opció que aspira a liderar ja que "em presento a les primàries del partit", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)