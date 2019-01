Joan Reñé renuncia a la presidència del PDECat a Ponent

L'expresident de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, deixarà de ser el líder del PDECat a Ponent. L'alcalde de Fondarella ha pactat amb la formació la seva renúncia, i posa punt final a la polèmica sobre la seva presidència al partit després de la investigació policial que l'implica en una presumpta trama de corrupció.Fonts del partit consultades per aquest diari asseguren que la direcció nacional serà la que gestioni el partit a Ponent, almenys fins a les eleccions municipals, i deixa la nova presidència en interrogant i a l'espera de com es desenvolupa la investigació a Reñé, que s'apartarà de manera temporal.D'aquesta manera, la formació demòcrata no avala la proposta del sector crític , que el passat mes de desembre va escollir Antoni Balasch i Joan Eroles com a presidents, una decisió que va ser desacreditada per la direcció del PDECat. Aquest dilluns hi ha convocada una reunió de la cúpula a Lleida per abordar aquesta situació.

