Vox demana la il·legalització d'Arran i de grups antifeixistes per «incitació a l'odi»

Vox ha denunciat avui en una roda de premsa una "campanya orquestrada" contra el partit per part d'organitzacions de l'"extrema esquerra i separatistes" després de l'èxit electoral que ha tingut la formació ultra a Andalusia. Vox ha criticat "la inacció i passivitat de la Generalitat i els ajuntaments" que, segons el partit, no ha garantit la realització normal dels seus actes en llocs com Barcelona -on l'acte es va cancel·lar- i Blanes.Ignacio Garriga, portaveu de l'executiva de Vox, i Jorge Buxadé, portaveu del partit a Barcelona, han estat els qui han intervingut. Tots dos han anunciat l'exercici d'accions penals contra les organitzacions que han convocat actes de protesta contra Vox, instant la il·legalització d'Arran, a qui consideren una de les responsables de les concentracions antifeixistes. Buxadé ha assenyalat que es pot il·legalitzar una organització que "inciti a l'odi", cosa que, segons ells, fa Arran.Buxadé ha afirmat també que el responsable d'un atac a un acte de Vox a Blanes "no ha estat detingut". Els portaveus de Vox han defensat l'actuació dels Mossos però han criticat el paper jugat pels responsables polítics, que han permès, segons ells, la "manca de coordinació" entre les forces de seguretat a l'hora d'intervenir. "No permetrem -ha afirmat Garriga- que els nostres militants i simpatitzants siguin assetjats pels grups separatistes".Buxadé ha anunciat que demanaran una reunió urgent amb la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, perquè els expliqui les actuacions policials dutes a terme contra els responsables dels atacs esmentats, i que reclamaran una reunió de la Junta de Seguretat per dissenyar un pla que garanteixi "la lliure expressió i exercici des drets polítics de Vox".El març s'obrirà el procés electoral intern de primàries per elegir els caps de llista a les municipals, un tema que de moment. "Intentarem estar en el màxim de municipis possibles", ha explicat Ignacio Garriga. Buxadé ha assegurat que "els qui inflamen el carrer amb cordons sanitaris es portaran una sorpresa perquè els resultats de Vox seran espectaculars a les municipals". "Estem aquí per quedar-nos", ha repetit al llarg de la compareixença.Sobre la informació apareguda a El País sobre el finançament de Vox per part de grups de l'oposició iraniana , Ignacio Garriga ha dit que "els comptes són del tot legals i aquest finançament prové de persones privades a la campanya d'Aleix Vidal-Quadras", que era aleshores el cap de llista a les europees del 2014.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)