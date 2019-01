La consellera d'Agricultura, vetada a la Fira de l'Oli de les Borges Blanques

Les relacions entre ERC i l'espai neoconvergent són difícils al Govern. Més encara a les comarques on es disputen l'hegemonia i pràcticament son els dos únics partits. A les portes de les municipals la competència és ferotge. És el que passa ja fa anys a les Garrigues.



Aquest cap de setmana, a les Borges Blanques s'hi celebrava la 56a Fira de l'Oli, el certamen més important de la comarca i del sector a Catalunya. L'alcalde, Enric Mir, un dels "barons" del PDECat a Ponent, va convidar el president Quim Torra a la inauguració divendres al matí. Com que era als Estats Units va declinar (dissabte sí que hi va passar aprofitant que visitava també Cervera). La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, no va poder substituir-lo malgrat la petició. En tractar-se en una fira del sector primari, tocava convidar la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. Però Jordà té un "problema": és d'ERC.

L'alcalde va intentar que hi assistís també la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, però no va poder per un problema personal. L'Ajuntament (i el Consell Comarcal, també en mans del neoconvergents) van vetar Jordà, amb la corresponent queixa de la conselleria , i optar per la presidenta de la Diputació, Rosa Maria Perelló, del PDECat, que la va inaugurar finalment.Això va provocar que els alcaldes d'ERC a la comarca, indignats pel "sectarisme" neoconvergent, fessin boicot als actes institucionals de la fira, que va tenir de convidats estrella de l'organització Pilar Rahola, Jaume Alonso-Cuevillas i Sor Lucía Caram.A la fira també s'hi va veure el dissabte al vicepresident Pere Aragonès, d'Esquerra, però no en visita oficial sinó a títol particular. Els republicans van contraatacar portant ahir a la tarda com a partit al portaveu a Madrid, Joan Tardà. Tot plegat, ho podeu llegir a la secció d'El despertador de, subdirector de

