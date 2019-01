Mor l’home més vell del món

Ha mort l'home més gran del planeta. Es deia Masazo Nonaka. Era japonès, va néixer el 25 de juliol de 1905 i, per tant, tenia 113 anys. Segons han informat diversos mitjans internacionals a partir de la seva família, Nonaka ha mort per causes naturals. Amb una vida tan longeva, l'home que constava als rècords Guinnes com el més vell, va veure morir la seva esposa i, fins i tot, tres dels seus fills.La vida de Nonaka, tot i ser senzilla i modesta, estava plena de curiositats que, amb la fixació dels mitjans de comunicació per retransmetre la seva vida, van sortir a la llum. Una de les seves passions era menjar llaminadures. Pel que fa als esports, era un fidel seguidor del sumo.

