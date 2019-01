FOTOS Així ha estat l'espectacular eclipsi de superlluna

Evolució de l'eclipsi de la lluna des de Sant Bartomeu del Grau. Foto: Emili Vilamala

L'eclipsi de superlluna des del Delta de l'Ebre. Foto: Agustí Descarrega

L'eclipsi de superlluna des de Tortosa. Foto: Agustí Descarrega

L'eclipsi de superlluna des de Sant Boi del Lluçanès Foto: Josep Martínez Castro

L'eclipsi de superlluna des de Sant Boi del Lluçanès Foto: Josep Martínez Castro

L'eclipsi de superlluna des de Torelló. Foto: Carme Molist

La Lluna de Sang, vista des de Sant Pere de Vilamajor. Foto: Jordi Rodoreda Rosàs

La Lluna de Sang, vista des de Sant Pere de Vilamajor. Foto: Jordi Rodoreda Rosàs

Inici de setmana intens per als amants de l'astronomia. Tal com estava previst, la lluna ha ofert un autèntic espectacle aquesta matinada de dilluns. Ha tingut lloc un eclipsi total de superlluna (o Lluna de Sang, com també es coneix) que ha estat visible des de Catalunya. Ha començat cap a dos quarts de 4 de la matinada i ha arribat el seu punt màxim pocs minuts després de les 6 del matí. L'espectacular fenomen ha estat fotografiat des de molts punts del territori català.Tot seguit, un recull d'imatges captades pels fotògrafs​El color rogent de la Lluna de Sang es deu a que part de la llum solar travessa l'atmosfera de la Terra, fa un revolt al voltant del planeta i cau sobre la superfície de la Lluna. L'aire de la Terra també dispersa més llum de longitud d'ona més curta (colors com el verd o el blau), per tant, el que queda és la longitud d'ona més llarga, o sigui, l'extrem més vermell de l'espectre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)