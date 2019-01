Els conductors de VTC ocupen quatre carrils de la Diagonal

Els conductors de VTC ocupen quatre carrils de l'avinguda Diagonal entre la plaça Francesc Macià i la plaça Pius XII. De moment, mantenen oberts alguns carrils al trànsit per facilitar la mobilitat. Protesten contra les agressions que han patit i també contra les limitacions que vol posar el Govern als vehicles amb conductor. Les aplicacions funcionen però informen que no tenen vehicles disponibles.Els conductors concentrats a la Diagonal asseguren que és una aturada indefinida, com a mínim fins a conèixer el resultat de la reunió del Govern amb la patronal de VTC.Per la seva part, els taxistes continuen tallant la Gran Via des de divendres. Els taxistes de Terrassa, Sabadell, Mataró, Tarragona, Terres de l'Ebre, Granollers, Lleida, Sitges i del Pirineu també s'han sumat a la vaga indefinida dels de Barcelona , segons ha informat el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) a través del seu Facebook.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, es reuneix aquest dilluns amb agents econòmics i del sector del transport per assegurar la mobilitat mentre duri la vaga indefinida de taxistes.El comitè de vaga dels taxistes de Barcelona ha convocat per avui dilluns a dos quarts de 10 del mati a la plaça Catalunya tots els professionals del sector per fer accions de protesta arreu de la ciutat en el quart dia de vaga general indefinida. Tot i que no ha concretat cap de les accions previstes, Alberto "Tito" Álvarez, portaveu del col·lectiu, ha deixat clar que avui el conflicte entra en una nova fase i que "no es fan responsables del que pugui passar".Álvarez, que ha demanat a tots els assistents que vesteixen armilles grogues, ha fet una crida perquè totes les accions siguin pacífiques i que els vehicles que tallen la Gran Via no es moguin. Durant l'assemblea celebrada aquest diumenge al vespre a la plaça Catalunya en comptes del Passeig de Gràcies com era habitual, s'ha informat als assistents que els set taxistes detinguts divendres passats ja han quedat en llibertat.El president a Catalunya de la patronal Unauto VTC, Josep Maria Goñi, ha demanat aquest dilluns al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, una mesa de diàleg que inclogui els taxistes però també el sector dels vehicles amb conductor. En declaracions a Catalunya Ràdio, Goñi ha remarcat que Calvet es reunirà per primer cop amb ell, i ha denunciat que fins ara només s'ha relacionat amb els taxistes.El representant de la patronal ha avisat que el termini de 15 minuts per demanar un vehicle VTC suposa el tancament de les empreses del sector, i ha acusat els taxistes de fer "xantatge" i d'"amenaçar" els polítics. "Paralitzen la ciutat, agredeixen els nostres conductors, ens han arribat a bolcar cotxes, i diuen que no es farà la fira del mòbil", ha subratllat.Sobre l'aturada a la Diagonal dels conductors de VTC, ha indicat que la patronal no la comparteix, però ha remarcat que són els mateixos treballadors els que s'han organitzat perquè tenen por de perdre la seva feina. "Això que han presentat significa el tancament de les nostres empreses. Els taxistes volen l'extermini literal dels VTC", ha insistit.Després de recordar que han guanyat totes les accions legals contra ells als tribunals, ha assegurat que només han tingut una reunió amb el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, que els va explicar que "els taxistes els havien amenaçat i que no tenien més remei que cedir".

