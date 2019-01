Els taxistes es concentraran demà al matí a la plaça Catalunya per protestar per tota la ciutat

El comitè de vaga dels taxistes de Barcelona ha convocat demà dilluns a dos quarts de 10 del mati a la plaça Catalunya tots els professionals del sector per fer accions de protesta arreu de la ciutat en el quart dia de vaga general indefinida. Tot i que no ha concretat cap de les accions previstes, Alberto 'Tito' Álvarez, portaveu del col·lectiu, ha deixat clar que demà el conflicte entra en una nova fase i que "no es fan responsables del que pugui passar".Álvarez, que ha demanat a tots els assistents que vesteixen armilles grogues, ha fet una crida perquè totes les accions siguin pacífiques i que els vehicles que tallen la Gran Via no es moguin. Durant l'assemblea celebrada aquest vespre a la plaça Catalunya en comptes del Passeig de Gràcies com era habitual, s'ha informat als assistents que els set taxistes detinguts divendres passats ja han quedat en llibertat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)