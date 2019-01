Messi es posa el Barça a l'esquena i sentència el Leganés en vint minuts (3-1)

El Futbol Club Barcelona s'emporta els tres punts del Camp Nou en el partit disputat davant el Leganés, amb la novetat que ni Messi ni Rakitic han jugat de titulars. Els gols de Dembélé, Suárez i Messi han acabat sentenciant els visitants. El 10 s'ha posat l'equip a l'esquena i en 20 minuts ha revolucionat completament el partit.La primera part ha estat dominada pel conjunt de Valverde i encapçalats per un doblet ofensiu molt potent: Ousmane Dembélé ha estat revulsiu, disputant un dels millors partits amb la samarreta blaugrana. La situació tan favorable ha propiciat diverses jugades amb canvis de ritme, autopassades, i al primer toca. Al final, el francès ha marcat un golàs després d'una jugada col·lectiva, fent l'1-O. Suárez, el segon ariet ofensiu, s'ha estat menjant físicament i mentalment Cuéllar, porter del Leganés.Aleñá, titular sorpresa en l'onze del Barça, ha deixat bones accions durant els primers 45 minuts. Els blaugranes han baixat revolucions durant la segona part i Braithwaite ha enverinat el partit, marcant l'empat gràcies a una passada de la mort en el minut 50, que ha rematat a plaer.El partit s'ha embolicat més quan Dembélé ha marxat lesionat després d'una jugada fortuïta, on s'ha torçat el turmell. La sortida de Messi a la segona part ha revolucionat completament el partit. Entre el capità blaugrana i Busquets han remenat el centre del camp i al minut 71, després d'un xut de Messi que atura Cuéllar però refusa malament, Suárez ha aprofitat per desempatar, 2 a 1.El crack argentí ha tancat el partit com una autèntica llegenda: en el minut 91 ha sentenciat el Leganés i ha engaltat una combinació, clàssica, amb Jordi Alba, per fer el 3 a 1. El Barça manté el liderat i la distància de cinc punts amb el segon, l'Atlètic de Madrid.

