Calvet es reuneix aquest dilluns amb el sector del transport per afrontar la vaga de taxis

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha convocat per aquest dilluns diverses reunions amb agents econòmics i del sector del transport. Amb l'objectiu d'assegurar la mobilitat ciutadana mentre duri la vaga indefinida de taxistes, Calvet es reunirà a primera hora del matí amb els operadors de transport públic de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).També presidirà una reunió amb els agents socioeconòmics de Barcelona per informar-los de la proposta de la Generalitat per regular el transport de viatgers en taxi i en VTC i per analitzar la situació provocada per la vaga de taxistes.A més, el conseller i el seu equip es trobaran amb representants de les empreses VTC per explicar-los la proposta de regulació del Departament, tant pel que fa al decret llei que està elaborant com pel que es refereix a la futura llei, en la qual es començarà a treballar de forma immediata. A part, dimarts està previst que el conseller Calvet es torni a reunir amb l'AMB i el sector del taxi.

