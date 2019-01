FOTO Un caçador dona suport a Vox a través d'una esgarrifosa escena i la xarxa s'indigna

📸 Esta imagen lo dice todo. Así muestran los cazadores su apoyo a Vox.



El único partido que hace frente a las crueles y sangrientas tradiciones de nuestro país es PACMA. #StopCaza pic.twitter.com/43w3Zp35E2 — PACMA (@PartidoPACMA) 20 de gener de 2019

Un caçador dóna suport a Vox a través d'una esgarrifosa imatge a la xarxa, amb desenes de conills morts recreant les tres paraules que representen el partit de Santiago Abascal. El partit animalista PACMA s'ha fet ressò de la imatge, que ja corre a tota velocitat per la xarxa, i ha denunciat com els caçadors donen suport a Vox i per què.La xarxa s'ha indignat amb la publicació i han demanat explicacions, a més de considerar-ho una pràctica "repugnant".

