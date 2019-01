Un ferit per cops de destral en una baralla a la Mina

Com a mínim una persona de 42 anys ha resultat ferida aquest diumenge al migdia, arran d'una baralla a Sant Adrià de Besòs, al barri de la Mina, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra aTal com avança la Cadena SER, s'hauria tractat d'un altercat a cops de destral, i una de les persones afectades ha estat traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques a l'Hospital del Mar.Segons la policia catalana, posteriorment s'ha tingut coneixement d'una segona persona també ferida per arma blanca, ingressada en un altre centre hospitalari, i s'està investigant si aquestes dues persones tenen relació. Els veïns de la zona haurien avisat de trets al carrer.

