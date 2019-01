Mil persones donen suport als presos i detinguts en la Marxa Groga a Girona

Marxa Groga a Girona Foto: ACN

Unes 1.000 persones han participat aquest diumenge en una marxa que sortia des de cinc punts diferents de les comarques gironines i acabava a la Plaça U d'Octubre de 2017 a Girona. Malgrat la pluja, al migdia han començat a arribar els manifestants en diferents columnes.Just després s'han fet discursos en suport als presos polítics i als detinguts del passat dimecres per la policia espanyola, en relació al tall de les vies de l'AVE del 2017. Abans d'aquest acte, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut acostar-se fins a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona (UdG) per mostrar la seva "solidaritat" amb els estudiants que estan tancats al centre, per tal d'evitar que la policia detingui una de les joves que hi ha a dins.Tot plegat en un ambient festiu, si bé el dia no ha convidat a sortir. La pluja ha marcat tant les caminades de les diferents columnes com l'acte central. En Daniel Canyigueral ha vingut des de Sarrià de Ter (Gironès) i reconeix que l'ha sorprès el nombre de persones que s'havien acostat. "La veritat és que pensava que seríem ben pocs i la gent ha respost", ha assenyalat.Amb ell ha arribat en Silvestre que venia des de Celrà (Gironès), que a més ha estat el CDR convocant de l'acció. En Silvestre assegura que ha participat perquè "només ens tenim nosaltres", i ha mostrat la seva "desconfiança" en els polítics independentistes.Precisament l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha estat un dels que també s'ha acostat a la marxa. Cornellà ha assegurat que "ni la repressió ni la falta de cultura democràtica" de l'estat espanyol podrà aturar la voluntat dels ciutadans de Catalunya. "Ens volen atemorir no ho aconseguiran", ha reblat el batlle.A Girona, Cornellà ha coincidit amb el seu homòleg de Verges (el Baix Empordà), Ignasi Sabater. Es dona el cas que els dos van ser detinguts per la policia espanyola a mitjans de la setmana passada. En aquest sentit, l'acte d'aquest diumenge també ha servit per mostrar el suport als arrestats del dimecres passat en una operació policial que els manifestants han titllat d'"il·legal" i sense cap supervisió judicial.

