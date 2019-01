Taxistes d'arreu del territori se sumen a la vaga

Els taxistes de Terrassa, Sabadell, Mataró, Tarragona, Terres de l'Ebre, Granollers, Lleida, Sitges i del Pirineu se sumen a la vaga indefinida dels de Barcelona, segons ha informat el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) a través del seu Facebook.Des del sindicat fan una crida a tots els taxistes de Catalunya a solidaritzar-se i donar suport als taxistes de Barcelona. STAC defensa davant les administracions la necessitat de fixar un temps de precontractació per a les VTC per poder diferenciar clarament aquests vehicles dels taxis. Segons el sindicat, la proposta de Govern "no és suficient ni clara" i conclou que es tracta de la "supervivència" del sector.