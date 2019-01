Taxistes d'arreu del país se sumen a la vaga

Els taxistes de les comarques gironines tenen previst fer des de les 8 hores del matí de demà dilluns marxes lentes des de Girona i Lloret en direcció a Barcelona. Els conductors també han advertit que podrien augmentar les protestes a altres ciutats del territori català.Aquest dissabte a la nit el Govern va proposar augmentar els 15 minuts mínims que havia fixat per precontractar les VTC amb la condició que els taxistes abandonin la vaga. Així mateix, l'executiu català va posar sobre la taula la possibilitat d'establir una forquilla de temps d'espera per a les VTC condicionada per criteris territorials i mediambientals. Una proposta que va ser rebutjada pels taxistes reunits en assemblea.Els VTC s'havien manifestat ahir a la Diagonal, aturant més de 300 vehicles entre la Zona Universitària i la plaça de Francesc Macià. Aquest matí, però, han desconvocat la mobilització.