Colau acusa Valls de ser un «privilegiat» col·locat per «interessos especulatius»

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha acusat aquest diumenge l’alcaldable Manuel Valls de ser un “privilegiat” col·locat per “interessos especulatius”, l’únic objectiu del qual és “desmuntar” les polítiques “per la gent comuna” desenvolupades al llarg d’aquest mandat. En un acte de suport a la candidata a l’alcaldia de Sant Feliu en Comú Podem, Lídia Muñoz, Colau també ha retret a Valls la seva relació amb Ciutadans, “un partit que es diu democràtic però governa amb l’extrema dreta a Andalusia”.L’alcaldessa ha proclamat que tornarà a optar a l’alcaldia de Barcelona davant les amenaces que representen “la crisi institucionalitzada i l’extrema dreta” i ha demanat a Sant Feliu que segueixi sent un “municipi del canvi” i un aliat de Barcelona en l’àmbit metropolità. L’acte de presentació de la candidata escenifica l’estrena de l’aliança entre Catalunya en Comú i Podem en unes eleccions, i ha omplert la Sala Ibèria de Sant Feliu de Llobregat. En la presentació s’hi han bolcat líders destacats d’aquest espai, començant per l’alcaldessa de Barcelona, la secretària general de Podem Catalunya, Noelia Bail, el candidat dels comuns a les eleccions europees, Ernest Urtasun, i l’alcalde de Sant Feliu, Jordi San José, a qui Muñoz espera succeir després de vuit anys a l’alcaldia del municipi.Urtasun ha estat un dels més vehements encoratjant la candidata a “seguir donant la batalla” a l’Ajuntament per mantenir les polítiques del seu predecessor, Jordi San José, sobre qui ha destacat que “s’ha deixat la pell per garantir drets davant el patiment immens que ha deixat la crisi”. Com ell, altres han alertat dels perills del creixement de l’extrema dreta arreu d’Europa i a l’Estat, i han reclamat més que mai els “municipis del canvi” per evitar que aquesta ideologia penetri a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.En aquest sentit, Colau ha assegurat que si es presenta a la reelecció és per la convicció que hi ha “vides en joc, literalment”. “En aquells anys més difícils, ara amb la crisi institucionalitzada, els retrocessos a Europa amb l’extrema dreta, etc. Totes aquestes amenaces amenacen persones concretes, les més vulnerables i senzilles, per això té especial rellevància presentar-nos per guanyar”, ha indicat.Colau ha tret pit amb les polítiques “per les persones comunes” que ha desplegat durant el seu primer mandat, “malgrat tot”. L’alcaldessa ha presumit d’haver fet de Barcelona “la ciutat amb més inversió social” i ha dit que són a l’ajuntament no només “per acabar amb pràctiques corruptes” i gestionar millor la cosa pública sinó per fer “canvis estructurals”. En aquest sentit ha enumerat mesures del seu mandat com la regulació del sector turístic, l’impuls d’un operador energètic públic, polítiques d’habitatge com l’obligatorietat del 30% d’habitatge públic a les noves promocions immobiliàries, o el recent anunci de la figura del dentista municipal, entre altres.L’alcaldessa ha considerat que davant de les seves polítiques hi ha qui “ha vist trontollar els seus privilegis d’interessos especulatius”, i en aquest punt ha aprofitat per carregar contra Manuel Valls. Del candidat i rival de Colau a les properes eleccions municipals, l’alcaldessa ha considerat “rellevant” el seu vincle amb Ciutadans (de fet, s’ha referit a ell com el candidat de Ciutadans), un partit que “es diu democràtic però governa amb l’extrema dreta a Andalusia, vergonya inacceptable que no deixarem de denunciar”, ha lamentat.“Ja ha dit que el primer que faria seria desmuntar el 30%, el dentista municipal, el Tramvia, l’operador energètic i per descomptat la regulació hotelera”, ha exposat Colau abans de proclamar que per als seus “serà un orgull defensar aquestes mesures per la gent comuna davant d’aquells privilegiats que pretenen que els serveis públics estiguin al seu servei. Això s’ha acabat”.

