JxCat, sobre les peticions d'aplicar el 155: «Prou! Que deixin en pau Catalunya»

El portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha afirmat aquest diumenge que és un "disbarat enorme" que la política espanyola reivindiqui "amb lleugeresa" que es torni a aplicar el 155. "Que deixin en pau Catalunya, que ens deixin en pau a les nostres llibertats i drets, que no juguin amb un artefacte que ens fa fet mol mal. Prou!", ha exigit en declaracions als mitjans des de Brussel·les, on el grup parlamentari es reuneix amb l'expresident Carles Puigdemont.D'altra banda, el portaveu adjunt de JxCat ha exigit que els presos citats a declarar a la comissió del 155 puguin fer-ho "de manera telemàtica o presencial" i ha apuntat que si el Suprem no els ho permet serà una "nova estafa a la democràcia"."Els deixaran complir amb una obligació que tenen com a citats en aquesta comissió? Els permetran exercir un dret que tenen com a ciutadans per explicar-se?", s'ha preguntat Pujol, que ha indicat que "seria escandalós" que no compareguessin. En aquest sentit, ha assegurat, espera que la justícia espanyola tracti el Parlament com una institució "amb tots els seus drets".Pujol també ha destacat que és "importantíssim" que el judici al Suprem s'internacionalitzi i la societat europea "s'amari" de la "injustícia" d'un judici "polític".Sobre la candidatura a les municipals de Barcelona i el paper d'Elsa Artadi -que aquest diumenge no era a Brussel·les per motius "d'agenda"-, Pujol ha explicat que no s'ha abordat durant la reunió.En tot cas, ha assenyalat, està "convençut" que a Barcelona hi haurà una candidatura que representarà "molt bé aquells que creuen en la centralitat política que és JxCat". Segons ha dit Pujol, els diputats del grup tampoc no han parlat avui de les eleccions europees.A la reunió del grup parlamentari s'hi afegirà dilluns el president Quim Torra i diferents consellers del Govern de la Generalitat. A la reunió de dilluns sí que està previst que hi assisteixi Artadi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)