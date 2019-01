Mor un detingut a la comissaria dels Mossos de Ciutat Vella

Un noi de 18 anys ha mort aquest matí de diumenge a la comissaria dels Mossos de Ciutat Vella després de ser detingut de matinada per un furt al carrer Vistalegre de Barcelona.A través d'un comunicat, el Mossos han explicat que el noi de nacionalitat siriana havia estat visitat al CAP Pere Camps en trobar-se malament i, després de rebre l'alta i d'haver tornat a la comissaria, l'home hauria patit "una indisposició".Diversos agents han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que les ha continuat, però no ha estat possible reanimar-lo. Segons el comunicat, s'està a l'espera de l'autòpsia per determinar les causes exactes de la mort.

