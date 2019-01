VÍDEO L'Orfeó Català i Música per la Llibertat posen banda sonora a Lledoners

Cantaires a Lledoners Foto: ACN

Amb un repertori de cançons tradicionals catalanes com ara Muntanyes del Canigó o El Rossinyol, una seixantena de cantaries de l'Orfeó Català han ofert aquest diumenge al migdia un recital al pla de Lledoners. De manera voluntària, els cantaires s'han volgut afegir als actes que s'organitzaven fora de les presons i Lledoners ha estat l'última parada. Han completat així, el concert de Músics per la Llibertat, que ha repassat temes emblemàtics com ara L'estaca o El cant dels ocells.Unes 3.500 persones segons l'organització s'han desplaçat fins a l'exterior de la presó per celebrar un acte més de suport als polítics presos. Segons Jordi Pesarrodona, no volen parlar de "comiat" però han reconegut que és provable que sigui el darrer acte abans que els presos es traslladin a Madrid.Pesarrodona ha recalcat que l'acte de l'Orfeó Català, al costat de Músics per la Llibertat, és una mostra de la "força de tot un poble" i ha recordat que la ciutadania vol estar al costat dels polítics empresonats. Pesarrodona ha definit el recital com un repertori perquè els presos marxin "abrigats" cap a Madrid. Tot i això, per l'organitzador de molts dels actes que es desenvolupen al Pla de Lledoners, aquest diumenge no era un comiat. Malgrat reconèixer que és provable que sigui el darrer dia que es pot fer abans que els presos siguin traslladats a Madrid, ha recordat que les mobilitzacions continuaran allà on siguin per demostrar que s'està "tossudament alçats".Al voltant de les 4.000 persones segons l'organització ha desafiat el fred , la pluja i el fang i no s'han perdut l'actuació de l'Orfeó Català que, després de cantar a Puig de les Basses i a Mas d'Enric, han fet una parada a la presó de Lledoners, Anna Rosés, cantaire i portaveu de la formació, ha explicat que la seva idea inicial era cantar dins les presons però que els va semblar més reivindicatiu fer-ho a fora, amb els actes de la gent. Rosés creu que s'ha coincidit en un moment "molt especial" que el fa més "emotiu". S'ha mostrat esperançada que "es faci justícia" i que puguin tornar amb els polítics lliures. Pel concert, l'Orfeó ha preparat un repertori tradicional per a que "toqui de a prop".Entre els assistents s'han pogut sentir crits d'"absolució", "llibertat" o "independència". El conductor de l'acte, Jordi Pesarrodona, ha recordat Jordi Cuixart i ha reivindicat únicament l'absolució per tots els encausats. Si pogués parlar amb els presos, Pesarrodona els diria que no s'acceptarà cap rebaixa de sentència ni indult i que si cal, tothom entrarà a presó com a mostra d'estar "al seu costat".L'acte ha acabat amb una recollida de firmes en suport a la Caputxinada de Girona que amb una tancada indefinida per part d'estudiants a la UdG que reclama la retirada de la denúncia per part d'Adif pel tall de les vies del TGV l'1 d'octubre passat.

