Un centenar de persones homenatgen els agents rurals morts a trets fa dos anys a Aspa

Familiars i companys dels dos agents rurals morts a trets fa dos anys al terme d'Aspa els han recordat aquest diumenge en un homenatge al Mas de Melons, a Castelldans. En l'acte, al qual hi han assistit un centenar de persones, la dona d'un dels agents morts ha demanat que es compleixi "tot el que es va prometre l'any dels fets" i que "es faci justícia".A un dia que comenci el judici pels fets, la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha respost que des del Departament "es fa i s'està fent" tot el que es va prometre perquè "mai més" torni a passar "un horror com el que es va viure". En l'homenatge, s'ha fet una ofrena de flors a l'escultura dels agents, un violoncel·lista ha interpretat tres cançons , s'ha entregat un obsequi als familiars i s'han alliberat dos ocells. Aquest dilluns comença el judici pel doble crim a l'Audiència de Lleida.L'acte s'ha engegat amb els parlaments del portaveu d'ASPARC, l'Associació Professional d'Agents Rurals de Catalunya, que ha animat tothom a ser a les portes del judici sobretot "per acompanyar les famílies". Seguidament ha estat la dona d'una de les víctimes i la de la consellera d'Agricultura.Diversos companys han fet entrega de rams de flors als peus de l'escultura que s'alça en aquest entorn del Mas de Melons, a Castelldans, des d'on es pot veure el terme d'Aspa, on van tenir lloc els fets fa dos anys. Després de l'ofrena, un violoncel·lista ha tocat tres peces musicals, en record dels dos agents. Els agents han obsequiat a les famílies amb un quadre en què hi apareix un ocell que vola per sobre d'unes muntanyes. Per últim, dos familiars dels dos agents han enlairat dos ocells al cel.A l'homenatge, quan es compleixen dos anys del doble crim, s'hi han apropat un centenar de persones, majoritàriament familiars i companys dels agents.Exactament dos anys després del doble crim, aquest dilluns 21 comença a l'Audiència de Lleida el judici al caçador acusat d'haver matat dos agents rurals, el 21 de gener de 2017 a Aspa (Segrià). L'acusat, Ismael Rodríguez, va disparar dos trets a cadascú amb una escopeta, sense llicència. Serà un jurat popular qui decidirà si s'ha de condemnar l'acusat, que ja va confessar el crim, per homicidi, tal com sol·licita la defensa, o per assassinat, tal com demanen la fiscalia i les acusacions particulars, en considerar provada la intenció de matar. Està previst que les declaracions s'allarguin fins dimecres.

