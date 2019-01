Mas defensa que un govern del PSOE-Podem és millor que l'aliança de dretes espanyoles

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha defensat que un govern de PSOE i Podem és millor que una aliança de les dretes espanyoles, com ha passat a Andalusia, entre el PP, Ciutadans i Vox. "Crec que el món sobiranista, si no hi ha arribat ja, en algun moment arribarà a aquesta conclusió", ha afegit en un cara a cara amb l'expresident José Montilla que publica aquest diumenge La Vanguardia Mas argumenta que el debat sobre si cal aprovar els pressupostos de l'Estat "no està perdut del tot" i ha instat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a "assumir riscos". "Si dona prioritat als pressupostos, que digui que sense comptes convocarà eleccions. Pot posar pressió dient que es pot entrar en un escenari a l'andalusa", ha argumentat.