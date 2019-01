Casado crida els exvotants a tornar al «PP autèntic» per parar els «fanàtics racistes» de Catalunya

El president del PP, Pablo Casado, ha fet aquest diumenge una crida als exvotants del PP que han anat a altres formacions perquè tornin "al PP autèntic" i a la “casa comuna del centredreta”, perquè “cada vot menys per al PP ha estat un pas més per als enemics de la nació”. “No es pot unir Espanya desunint el vot, cal unir el vot per unir els espanyols de nou”, ha afirmat en un discurs marcadament ideològic on ha apel·lat a la refundació de la dreta i ha promès que tan bon punt arribi a La Moncloa aplicarà “immediatament” el 155.“Posarem ordre” en favor d’una societat “segrestada per una orda de fanàtics racistes i supremacistes”, ha dit abans d'insistir que modificarà la llei per impedir indults als condemnats per rebel·lió o sedició i per deixar sense finançament els partits que "atemptin contra Espanya".Casado ha recordat que ara fa 30 anys José María Aznar va “refundar el PP” per “unir tot el que estava a la dreta del PSOE”. “Això és el que ara està en risc a Espanya amb la irrupció de nous partits i una fragmentació electoral que recorda a aquell moment”, ha dit, però “a Espanya no li va millor”, perquè “a la pràctica, menys PP està resultant ser menys Espanya, més separatisme, més populisme, més Otegui, radicalitat, i sectarisme”. “Per això ha preguntat als que “han abandonat” el PP si “avui Espanya s’assembla més o menys al que ells desitgen”. “Molt menys”, ha conclòs, “i per això he de dir que els que se’n van anar a buscar el PP fora del PP ni l’han trobat ni el trobaran, perquè aquest és l’únic PP, l’autèntic”. “Hem de tornar a conquerir la seva confiança, a dir-los que és la seva casa i que volem que tornin, però sortint a buscar-los, no esperant a que tornin”, ha dit. En definitiva, segons Casado cal “tornar a fer popular el PP”, i aconseguir els “10 milions de vots” que porten a La Moncloa.“Som la casa comuna del centre-dreta liberal i reformista”, ha dit. Un “projecte amb ànima” que “per recuperar l’espai electoral no ha de moure’s”, sinó “obrir les branques”. Per això ha assegurat que el PP ha de “rebutjar cordons sanitaris i exclusions tàctiques” perquè “una majoria social de centre dreta es converteixi en un govern de centre dreta”.“El que no uneixin els electors a les urnes a l’entorn del PP pot quedar-se sense unir”, ha dit en referència a les dificultats de Cs i Vox per entendre’s, perquè “no hi ha alternativa al PP” i “no n’hi ha prou amb posar-se una disfressa del PP i cantar als karaoke les seves partitures”. “No tenim vocació de minoria indomable, sinó de majoria imbatible” i no fem “llistes de bons i dolents”, i “no marcarem el territori” sinó marcarem “una gran corrent social” i li donarem “valor electoral”. “Busquem consensos de molts”.Casado també ha promès “recuperar la legalitat i la convivència que ha laminat la pesta del nacionalisme” a Catalunya. “Posarem en marxa d’immediat el 155 de la Constitució sense límit de temps per deposar el govern i recuperar el control dels mitjans i de les institucions penitenciàries”, ha afirmat.També ha promès impulsar “una llei de símbols” per garantir la “neutralitat del personal i espai públic” i reformar la llei de partits “per il·legalitzar els que promoguin la violència” i perquè “no rebin ni un euro aquells que van contra Espanya, la seva llibertat i la seva història”Casado ha desplegat també un discurs ideològic on ha defensat els principis del PP respecte a l’avortament, immigració, impostos i model de govern. Ha recordat que la seva formació està a favor del “dret a la vida” i ha clamat per l’expulsió dels immigrants que no respectin “els costums” i les “lleis” a l’Estat. També ha afirmat que la seva formació eliminarà els impostos ideològics. “No volem parlar del Valle de los Caídos, sinó de Silicon Valley”, ha afirmat abans d’insistir que la seva formació impulsarà una “Llei de concòrdia” que substitueixi la Llei de memòria històrica.Moreno ha afirmat que el PP és “un portaavions” que forma “la columna vertebral d’Espanya”. “Aquest partit és el centre de les il·lusions i anhels dels espanyols”, un “projecte polític on hi cap tothom”. “Per això estic convençut que aquesta convenció és un revulsiu per als grans objectius que tenim per davant”, ha dit Moreno, perquè “l’onada de canvi que s’ha despertat a Andalusia no para a Despeñaperros”, sinó que “arribarà a tots i cadascun dels racons d’Espanya” i “a La Moncloa”. “Des del sud empenyarem amb molta força per desallotjar Pedro Sánchez de La Moncloa”.

