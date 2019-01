La tinta dels tiquets que s'esborren és cancerígena, segons un estudi

Un tiquet de compra Foto: Wikicommons

Un estudi internacional encapçalat per la Universitat de Granada afirma que els tiquets de compra en què s'esborra la tinta contenen substàncies que provoquen càncer i infertilitat, segons ha explicat Efe i han recollit diversos mitjans. Així mateix, l'estudi també diu que nou de cada deu rebuts de botigues i supermercats són de paper tèrmic i contenen bisfenol-A (BPA), un disruptor endocrí que altera l'equilibri hormonal i pot provocar malalties com obesitat, infertilitat o càncer.Les conseqüències de l'exposició al BPA han provocat que es busquin alternatives en la seva aplicació, com passa amb el "paper tèrmic". "Podem reconèixer aquest tipus de paper perquè si hi acostem una font de calor, s'ennegreix de manera instantània", explica el catedràtic de Medicina de la Universitat de Granada, Nicolás Olea, autor principal de la recerca. Una de les opcions és el bisfenol-S (BPS).El BPA és la pols blanca que deixen els tiquets de la compra quan, per exemple, els treus del moneder o la cartera. És per això que Olea demana no barrejar els tiquets amb el menjar. Tampoc jugar-hi ni arrugar-los o escriure-hi notes. Tampoc és recomanable guardar-los al moneder o a la bossa.En l'elaboració de l'estudi hi han participat experts de la Universitat de Granada, l'Institut de Recerca Biosanitària de Granada, l'Hospital Universitari San Cecilio de Granada, la Universitat de París Descartes, l'Hospital Necker Enfants Malades de París i la National School of Public Health de Rio de Janeiro.

