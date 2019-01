Mor als 83 anys Lolo Rico, la creadora de «La bola de cristal»

ÚLTIMA HORA - Ha fallecido Lolo Rico, creadora de ‘La bola de cristal’. Nos deja una obra eterna que forma parte de la memoria colectiva de toda una generación y todo un país que no la olvidará nunca. https://t.co/0GxRvKYTzu #DEP pic.twitter.com/BkbVFa2xrl — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) 20 de gener de 2019

La periodista María Dolores Rico Oliver, més coneguda com Lolo Rico, ha mort aquest diumenge a Sant Sebastià, segons ha informat RTVE. Rico va ser la creadora i directora de La bola de cristal, el programa infantil s'emetia els dissabtes durant la dècada dels 80.Rico va néixer a Madrid l'any 1935 i va començar la seva carrera escrivint contes infantils i treballant a RNE i TVE. Va debutar com a directora l'any 1981 amb La cometa blanca, però a seva creació més important va ser La bola de cristal, presentat per la cantant Alaska, i que es va convertir en un aparador de la Movida madrilenya, tal com explica El País.

