La direcció dels comuns replica als crítics que el full de ruta s'ha aprovat de forma participativa

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha replicat a la plataforma crítica Sobiranistes que el full de ruta aprovat aquest dissabte s'ha elaborat amb "metodologia participativa" i que "tothom que ha volgut hi ha participat". En una entrevista a Catalunya Ràdio , Mena també ha defensat que el fet que s'hagi aprovat amb el 56% de vots a favor representa la "pluralitat interna" de l'espai. També s'ha referit a Catalunya en Comú com "l'únic espai representatiu de la pluralitat del país".D'altra banda, ha negat que amb aquest full de ruta els independentistes quedin fora dels comuns. El document estratègic aprovat aposta per una constitució catalana i un referèndum vinculant sobre el futur de Catalunya. "·Els independentistes haurien de defensar més que ningú la via del referèndum vinculant", ha remarcat.Pel que fa a la metodologia sobre com s'ha elaborat el document, Mena ha replicat als crítics, qui denuncien que s'ha fet amb urgència i sense consultar el territori, que s'ha utilitzat una "metodologia participativa" i que "tothom que ha volgut hi ha participat". Segons el portaveu dels comuns, un grup de treball format per diferents sensibilitats va elaborar el primer esborrany, posteriorment es va debatre en el Consell Nacional del 15 de desembre i, finalment, aquest dissabte es va tornar a debatre abans de la votació.Pel que fa a la decisió d'Iñigo Errejón de presentar-se al marge de Podem a la comunitat de Madrid , Mena ha admès que "personalment i políticament" l'entristeix i ha afegit que li agradaria reconduir la situació perquè "hi ha un enemic que és una dreta profundament reaccionaria i corrupta que vol robar els drets de la gent".Finalment, sobre a vaga del sector dels taxis, Mena ha demanat al Govern que "no es renti les mans" i que no traslladi la responsabilitat a altres administracions pel que a fa a la regulació del sector. En aquest sentit, ha instat l'executiu català a negociar i ha celebrat que els taxistes animin a les mobilitzacions no violentes.

