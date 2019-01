Montserrat condemna els presumptes abusos sexuals d'un monjo a un menor el 1998

Un exmembre del moviment escolta de l'abadia de Montserrat ha tornat a denunciar públicament que fa 21 anys va patir tocaments per part del monjo fundador d'aquest grup, Andreu Soler. Miguel Ángel Hurtado ja va denunciar aquests fets a La Sexta l'any 2016 , i ara ha fet declaracions a El Periódico i El País. Hurtado, que aleshores tenia 17 anys, assegura que el monestir "ha tapat els fets".Per la seva banda, l'abadia de Montserrat assegura que mai va amagar res, que va iniciar una investigació interna dins el monestir per aclarir els fets i que la seva intenció sempre va ser ajudar el noi. El monestir va apartar el monjo del contacte amb els joves i va pagar 8.600 euros al jove per al tractament psicològic. El monjo a qui s'acusa va morir el 2008.Miguel Ángel Hurtado assegura que quan va veure que Montserrat "intentaria encobrir els fets" no es va sentir amb prou força per enfrontar-se a un "símbol nacional i religiós" com és l'abadia de Montserrat a Catalunya. Així mateix, assegura que quan va dir que havia patit abusos, cap dels dos abats no ho va denunciar a la policia ni es va buscar altres víctimes. "Jo crec que això és encobriment", defensa.En un comunicat, el monestir afegeix després de la denúncia va apartar el Andreu Soler del moviment escolta, malgrat que el monjo mai no va assumir els fets, i que al llarg dels anys hi ha hagut "diverses trucades telefòniques entre el monestir i la família per interessar-se per l'evolució" d'Hurtado, i que l'any 2016 també es va informar del cas el Vaticà.L'editorial de l'Abadia va homenatjar amb un llibre el presumpte abusador un any abans que morís, el 2008, però l'edició va ser retirada dels punts de venda després que Hurtado es queixés a l'abat Josep Maria Soler.El monestir insisteix que "condemna rotundament els abusos comesos contra menors, i expressa el seu total suport a les víctimes i la seva ferma voluntat d'actuar amb total transparència".

