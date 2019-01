El PP destaca refundació del partit amb el lideratge de Casado: «30 anys després, hem tornat»

El PP tanca aquest diumenge una convenció que segons la direcció ha servit no només per “consolidar” el “lideratge” de Pablo Casado al capdavant de la formació, sinó també per ampliar les fronteres del partit i situar-lo com “la casa comuna del centre-dreta espanyol”. Una “refundació”, en paraules del secretari general del PP, Teodoro García Egea, en una convenció on els discursos de Mariano Rajoy i José María Aznar marquen “un abans i un després a la història del PP”.“El PP ha tornat com fa 30 anys per unir tots els que creguin en la igualtat, en una unitat d’Espanya i en un país pròsper”, ha afirmat. “Fa 30 anys el PP va unir en una idea, i avui sis mesos després del congrés que va elegir Pablo casado i 30 anys després de la refundació del nostre partit, el PP ha tornat”, ha dit Egea.L’estrella de la jornada ha estat el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, que ha estat ovacionat i ha agraït “l’onada d’il·lusió que ve del sud”. En declaracions a la premsa, Moreno ha assegurat que té “ganes de treballar” al sí de la “família” del PP. “Jo tinc la immensa responsabilitat de dirigir la comunitat més poblada d’Espanya però això no implica que estigui per sobre d’altres companys, i intentaré des de la meva responsabilitat treballar perquè aviat es produeixi el canvi a Espanya”, ha sentenciat.El secretari d’Organització del PP, Javier Maroto, ha assegurat que la convenció ha demostrat la “unitat del partit”. “Tots junts donem suport al president Casado perquè hi hagi un partit fort que de manera ràpida pugui proporcionar el canvi que Espanya necessita”, ha afirmat Maroto. Segons ha apuntat, aquesta convenció ha donat “veu a tothom” i hi ha hagut “molt debat”. Ha afirmat que el fet que Aznar demanés el vot pel PP demostra que “l’arc de representació del PP avui és ample”.

