Els taxistes avisen que la vaga es pot estendre a altres ciutats catalanes

El portaveu d'Élite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez, ha assegurat que es mantenen oberts a seguir negociant amb el Govern encara que no hi hagi prevista cap reunió per avui diumenge. En una entrevista a RAC1, ha confiat que s'arribarà a un acord "el més aviat possible" encara que ahir a la nit l'assemblea del sector del taxi rebutgés la proposta del Govern d'ampliar els 15 minuts per a la preserva de les VTC a canvi d'acabar amb la vaga indefinida.El portaveu del sindicat ha avançat que la vaga es podria estendre a altres ciutats catalanes de la Costa Brava i la Costa Dorada. També ha demanat disculpes als ciutadans pels "danys col·laterals molt grans" però ha afegit que s'estan defensat a famílies.El portaveu del sindicat era partidari d'acceptar l'oferta del Govern d'ahir a la nit, però la majoria de taxistes reunits en assemblea la va rebutjar. Álvarez ha considerat que si la negociació s'hagués fet abans, ara no s'estaria negociant en un context de vaga i ha considerat que "costarà aixecar-la".'Tito' ha assegurat que el problema dels taxistes no és només a Barcelona i ha avançat que la vaga es podria estendre a altres ciutats perquè s'estan fent reunions en diverses poblacions catalanes.Pel que fa a l'agressió d'aquest diumenge a un periodista, el portaveu del sindicat ha afirmat que no pot acceptar les imatges que està veient d'alguns dels seus companys però també ha defensat que el 99,99% dels taxistes no són violents. Ha explicat que està en una situació com a portaveu del sindicat que "no desitja a ningú" perquè hi ha molts nervis i "hi ha situacions que se'n van de la mà". En aquest context, ha explicat que s'ha quedat com a portaveu del sindicat per fer pedagogia i perquè hi ha gent que li ha demanat que no abandoni.

