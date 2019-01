El jutge envia a la presó l'acusat de matar l'activista LGTBI Fernando Lumbreras

El jutjat d'instrucció número 13 de València, que està en funcions de guàrdia, ha ordenat l'ingrés en la presó provisional, comunicat i sense fiança de l'home detingut per la mort de l'activista LGTB Fernando Lumbreras, segons ha informat EFE i ha recollit el Diari La Veu. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia valencià, el jutjat ha dictat aquest dissabte una interlocutòria per la qual ordena l'ingrés en presó del presumpte autor del crim de Lumbreras, qui el mes de desembre passat va ser trobat mort a la seua casa de València amb evidents signes de violència.L'home va ser detingut aquest dijous per la Policia Nacional i aquest matí havia passat a disposició judicial. El cas continua sota secret del sumari i continuen les investigacions per al total esclariment dels fets.El cadàver de Lumbreras, de 60 anys, va ser trobat el passat 5 de desembre emmanillat i amb colps per tot el cos en el seu domicili del carrer de Julián Peña de la ciutat de València. Aleshores, els investigadors encarregats del cas de la seua mort van descartar l'homofòbia com a causa de la seua defunció.Fernando Lumbreras, natural de Melilla, va ser un dels primers coordinadors de Lambda a la ciutat de València i un pioner en la defensa dels drets LGTB.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)