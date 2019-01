El Govern reforçarà el transport públic i no preveu reunir-se avui amb els taxistes

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat que el Govern ja treballa per reforçar el transport públic de Barcelona a partir de demà dilluns per la vaga indefinida de taxistes que es manté a la Gran Via. En una entrevista a Rac 1, el conseller ha assegura que l'executiu vol estar preparat davant el que considera un "trasbals greu de mobilitat".Calvet s'ha mostrat "decebut" per la decisió dels taxistes de rebutjar l'oferta del Govern d'ampliar el termini de 15 minuts de prereserva per a les VTC i ha explicat que no hi ha cap reunió amb el sector prevista per avui diumenge. També ha demanat a l'alcaldessa de l'ajuntament de Barcelona, Ada Colau, que deixi d'amagar-se darrere la Generalitat i "es mulli" fixant un temps de preserva.Calvet s'ha mostrat decebut i ha defensat que el Govern va fer ahir dissabte un "esforç" oferint una forquilla d'interval de temps per a la preserva de les VTC. Amb aquesta proposta, rebutjada ahir pels taxistes en assemblea, es deixava en mans dels ajuntaments poder afegir més temps mínim. Calvet ha lamentat que els taxistes hagin estat "intransigents" i que no es moguin davant la nova proposta del Govern. Així mateix, ha avisat que com que no han complert la condició imprescindible d'abandonar la vaga indefinida, l'executiu català segueix amb la idea inicial del seu projecte.El conseller de Territori i Sostenibilitat ha explicat que no hi ha prevista una reunió amb el sector del taxi per avui diumenge i que el departament treballarà al llarg del dia a nivell intern per "enfortir" el transport públic de cara demà dilluns, dia laborable. Tot i el desacord d'ahir, el Govern manté la reunió amb el sector fixada per dimarts vinent. "Continuarem treballant, si es dona l'oportunitat de fer més reunions, les farem", ha afegit.El conseller no ha concretat les mesures que es prendran per reforçar el transport públic però ha apuntat al Metro, als Ferrocarrils de la Generalitat, als autobusos, així com als accessos als hospitals. L'objectiu, segons el conseller, és que els ciutadans puguin desenvolupar demà una "activitat normal".Per al conseller, la percepció dels ciutadans és que el sector del taxi és "un pèl xantatgista i violent" i ha considerat que això els resta. Així mateix, ha defensat que la regulació del sector és una oportunitat per als taxistes per "posar-se al dia".Calvet ha replicat l'alcaldessa de Barcelona que va qualificar d'irresponsable la primera proposta del Govern dels 15 minuts per a preserva de les VTC. "L'alcaldessa el que ha de fer és deixar d'amagar-se darrere la Generalitat. Li demano que es mulli i digui quantes hores de precontractació vol per a les VTC. Aquestes 12 hores que voldrien, pel que hem percebut, voldria dir eliminar les VTC. Nosaltres no les volem eliminar. Volem que no facin de taxis però no les volem eliminar", ha defensat.

