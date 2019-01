VÍDEO El nebot de Quim Torra parla després de la seva detenció

"Quan em van detenir no em van identificar com el nebot del president Torra" Ernest Morell Torra (militant de la CUP detingut dimecres) #FAQSchimueloTV3 ▶️ https://t.co/HrJST5qv0u pic.twitter.com/zSdPzYXExE — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 19 de gener de 2019

El nebot de Quim Torra, Ernest Morell Torra, va ser detingut dimecres per la policia espanyola. Aquest dissabte, al Preguntes freqüents de TV3 ha explicat com van anar els fets. Desconeix si el fet de ser familiar de Torra té alguna cosa a veure amb la detenció: "Això se'ls hauria de preguntar al Cos Nacional de Policia).Morell és militant de la CUP. Pensa que els policies no el van identificar com el nebot del president de la Generalitat, malgrat admetre que alguns comentaris que anaven en aquest sentit. "Els detalls de la detenció, i de la meva en particular, no crec que siguin interessants", reflexiona, i afegeix: "El que és important és que hi ha hagut 15 persones més detinguts, jo soc un més i no tinc cap importància".

