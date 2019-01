VÍDEO El demolidor testimoni d'un exiliat republicà a Argelers

"Durant molts anys he callat per no recordar el que vaig viure" Josep Busó (refugiat a Argelers i Dachau) #FAQSchimueloTV3 ▶️ https://t.co/HrJST5qv0u pic.twitter.com/iVyiXOXu4c — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 19 de gener de 2019

"Durant molts anys he callat per no recordar el que vaig viure". Aquest és el testimoni de Josep Busó, que fa 80 anys va ser refugiat al camp Argelers i després va ser tancat al camp de Dachau, a Alemanya. Amb una memòria privilegiada, Busó, de quasi 100 anys, explica al Preguntes freqüents de TV3 les seves vivències. "El pa no ens va faltar mai", ha dit, però sí l'aigua.Durant més de 70 anys, Busó -conegut com a Pitu-, no va explicar la seva experiència perquè durant el franquisme podia patir represàlies. Va viure la guerra civil espanyola i va ser represaliat pels feixistes espanyols i pels nazis. Als seus familiars no els va explicar mai la seva història. Amb el documental Fugir de l'oblit, Abel Moreno ha recollit el seu testimoni per explicar l'experiència d'una generació.

